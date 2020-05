Zaskakujące wyniki: PiS traci samodzielną większość

Pracownia Estymator na zlecenie portalu DoRzeczy.pl zapytała Polaków, na którą formację oddaliby głos w wyborach parlamentarnych. Oto wyniki:

Prawo i Sprawiedliwość może liczyć na poparcie 41,9 proc. respondentów. To daje 226 miejsc w Sejmie. Taki wynik oznacza spadek poparcia o 3,9 pkt proc. w porównaniu do ostatniego badania Estymatora przeprowadzonego w dniach 14-15 maja. Jednocześnie to zmiejszenie liczby mandatów PiS o 9 w porówaniu do wyborów parlamentarnych z października 2019 roku. W takim układzie, PiS straciłoby samodzielną władzę, do której konieczne jest 231 mandatów.

Drugie miejsce zajęła w sondażu Koalicja Obywatelska z poparciem na poziomie 26,1 proc. (+8,8 pkt proc.). W takim układzie KO miałaby w Sejmie 123 mandaty – to o 11 mniej, niż w ubiegłorocznych wyborach.

Najniższy stopień podium należy do Koalicji Polskiej. Ludowcy i Kukiz'15 mogą liczyć na głos 11,9 proc. respondentów (-2,2 pkt proc.). W przeliczeniu na mandaty taki wynik daje 55, a to o 25 więcej, niż w ostatnim głosowaniu.

Dalej jest Lewica, na którą oddanie głosu zadeklarowało 11,6 proc. badanych (-1,2 pkt proc.), Taki wynik daje 45 miejsc w Sejmie – o 4 mniej, niż w wyborach z 13 października 2019 roku.

Najsłabszy wynik w sondażu Estymatora uzyskała Konfederacja – 6,6 proc. (-2,3 pkt proc.). Z takim wynikiem konfederaci mieliby w Sejmie 10 miejsce, czyli o jedno mniej, niż obecnie. Inną partię wskazało w badaniu 1,9 proc. respondentów. Tutaj odsetek wzrósł o 0,8 pkt proc.

Badanie przeprowadzono w dniach 21-22 maja 2020 r. na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 1100 dorosłych osób metodą wspomaganych komputerowo wywiadów telefonicznych CATI. W prezentowanych wynikach uwzględniono wyłącznie osoby, które zadeklarowały, że będą głosować i określiły na jaką partię (w wyborach do Sejmu) będą głosować. Szacowana frekwencja wyborcza wyniosłaby 60 proc. (+11 pp w stosunku do badania z 14-15 maja).