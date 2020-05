Kosiniak-Kamysz: Nie chcę pokonać wyborców Andrzeja Dudy

– Jestem nastawiony na odbudowę wspólnoty. Nie chcę pokonać wyborców Andrzeja Dudy. Chcę ich przekonać, że lepsza Polska jest możliwa – mówił kandydat PSL.

Kosiniak-Kamysz podkreślił, że jego celem jest zaproszenie wyborców Andrzeja Dudy do współpracy. – W pierwszy dzień po wyborach, jak już będziemy znali datę wyborów, zaproszę do współpracy wszystkich tych, którzy głosowali na innych kandydatów, również na Andrzeja Dudę. Nie mam z tym żadnego problemu. Wręcz przeciwnie, to dla mnie najważniejsza ambicja, żeby ich przekonać – przekonywał polityk.

Szef ludowców podkreślał, że prezydentem Polski powinien być ktoś, kto doprowadzi do porozumienia dwóch zwaśnionych obozów. – Ja nie będę musiał pytać Nowogrodzkiej czy już można podjąć decyzję czy jeszcze trzeba chwilę poczekać – stwierdził.

