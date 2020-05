Mocne słowa Bosaka o Trzaskowskim. "Relatywizował odpowiedzialność za gwałt na dziecku"

Bosak przypomniał wypowiedź kandydata Koalicji Obywatelskiej na prezydenta dotyczącą Romana Polańskiego.

– Przypomnijmy jego własną wypowiedź. O Romanie Polańskim, sprawcy gwałtu na dziecku mówił: „Położył olbrzymie zasługi jeśli chodzi o polską kulturę. W związku z tym rozumiem, że można mieć tutaj problem z podjęciem jednoznacznej decyzji”. Proszę państwa, to, że ktoś położył duże zasługi na obszarze takim czy innym, nie jest żadnym powodem do tego, żeby mieć problem decyzji co do tego czy wymiar sprawiedliwości ma działać czy ma pozostać bierny – ocenił polityk Konfederacji.

Krzysztof Bosak przedstawił jednocześnie projekt zmiany Kodeksu karnego, która zakłada podwyższenie kary za zapobieganie ujęciu sprawców przestępstw pedofilskich z obecnych lat 3, do lat 10.

– Nie ma naszej zgody na żadną zmowę elit. Niezależnie czy będą to elity duchowne czy świeckie. Musimy działać, dlatego przedstawiamy projekt zmiany Kodeksu karnego. Oto projekt ustawy – mówił podczas konferencji prasowej, prezentując dokument.