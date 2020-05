Prawie się udało

Teraz została zapytana, czy przypadkiem nie planuje wrócić do aktorstwa. Odpowiedziała – na szczęście – że absolutnie nie.

– Nie wrócę do serialu. Moje doświadczenia aktorskie i historie z tym związane mam za sobą. To było moje marzenie od dziecka, chciałam je w jakimś stopniu zaspokoić, ale chyba inna droga była dla mnie pisana. Fajnie mi się w tym serialu grało – odpowiedziała Wendzikowska w rozmowie z portalem JastrząbPost. Dodaje też, że gra w serialu odbywała się kosztem jej życia rodzinnego i dlatego zrezygnowała. – Finalnie okazało się, że to nie było tego warte, bo moja postać nie rozwijała się na tyle ciekawie – podsumowała.

Finalnie więc udało się uniknąć Wendzikowskiej aktorki, ale nie udało się uniknąć Wendzikowskiej celebrytki. Czyli jak w życiu, nie można mieć wszystkiego.