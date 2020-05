Ponad 50 miliardów dla przedsiębiorców. Premier: Dzisiaj jest symboliczny dzień

Szef rządu zaznaczył, że przez ostatnie 1,5 miesiąca 4,7 mln osób w różnych formach zostało wspartych przez państwo. – Gdyby nie to wsparcie, to popatrzmy na sytuację w Hiszpanii, we Włoszech. W Hiszpanii jest gwałtowny przyrost osób bezrobotnych. My przede wszystkim tego chcieliśmy uniknąć – mówił.

Premier Mateusz Morawiecki mówił też o tym, że trzeba wesprzeć branżę meblarską, by mogła przygotować się do skoku eksportowego. –

Polska przed koronawirusem rosła jako potęga meblarska na całym świecie. W Europie tylko Niemcy i Włosi eksportowali więcej niż Polacy. Dzisiaj musimy zadbać przede wszystkim o to, żeby polskie firmy meblarskie przetrwały pandemię i żeby mogły z powrotem być gotowe do skoku eksportowego – dodał.