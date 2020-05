Wybory po 6 sierpnia? Prezydent: Fatalna sytuacja

Andrzej Duda został zapytany przez jednego z internautów o to, czy termin wyborów 28 czerwca jest zagrożony. Prezydent podkreślił, że absolutnie nie zgadza się z tymi, którzy twierdzą, że wybory są będą zgodne z konstytucją tylko wtedy, gdy odbędą się po 6 sierpnia, czyli po opróżnieniu urzędu prezydenta. – Uważam, że to w ogóle jakiś absurd mówienie, iż tak nakazuje konstytucja. Konstytucja w tym zakresie niczego nie nakazuje, a wręcz przeciwnie - w artykule 128 w jakim terminie marszałek powinien ogłosić wybory prezydenckie i to jest pomiędzy 100 a 75 dniem przed wygaśnięciem kadencji prezydenta. Niestety do wyborów nie doszło z uwagi na zamieszanie, jakie zostało spowodowane pandemią koronawirusa i zagrożenia, jakie było dla obywateli. Do wyborów nie doszło, PKW podjęła uchwałę w tej sprawi. Mam nadzieję, że nikt z polityków, zwłaszcza opozycji, nie będzie próbował doprowadzić do zaburzeń ustrojowych w naszym kraju – powiedział.

Andrzej Duda zaznaczył także, że "rola prezydenta jest kluczowa, a prezydent w Polsce w obecnym ładzie konstytucyjnym jest niezbędny". – Każdy, kto tutaj od tyłu interpretuje konstytucję albo interpretując poszczególne jej przepisy w zupełnym oderwaniu od ducha konstytucji, sugeruje jakieś inne metody działania, po prostu próbuje siać ferment. (…) Najważniejsze jest, żebyśmy podstawowe zasady demokracji uszanowali. O to do wszystkich polityków apeluję - proszę o odpowiedzialność w tej sprawie. To jest sprawa bardzo poważna. (…) Rola prezydenta jest kluczowa i prezydent w Polsce w obecnym ładzie konstytucyjnym jest niezbędny. W związku z tym proszę ten ład uszanować i doprowadzić do takiej sytuacji, by 6 sierpnia nowo wybrany prezydent mógł normalnie objąć urząd i żeby polskie państwo mogło funkcjonować normalnie – stwierdził.