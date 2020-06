"To pułapka z myślą o Trzaskowskim". Będzie nowy wzór kart do zbierania podpisów

Pierwsza tura wyborów prezydenckich odbędzie się 28 czerwca. Taką informację przekazała podczas konferencji prasowej Elżbieta Witek. Marszałek Sejmu ogłosiła swoją decyzję dwa dni po opublikowaniu w Dzienniku Ustaw uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z 10 maja, która zobowiązywała ją do wyznaczenia nowej daty wyborów w ciągu 14 dni. Przed poinformowaniem o dacie pierwszej tury wyborów prezydenckich przekazała, że otrzymała informację od PKW o pozytywnym zaopiniowaniu zaproponowanego przez nią kalendarza wyborczego. Z informacji przekazanej przez marszałek Sejmu wynika, że jeśli konieczna będzie druga tura wyborów, odbędzie się ona dwa tygodnie później, a więc 12 lipca.

Ogłoszenie daty wyborów oznacza także początek kampanii wyborczej oraz początek zbierania podpisów przez kandydatów, którzy nie zostali zgłoszeni do wyborów 10 maja, a teraz chcieliby wystartować. W takiej sytuacji jest Rafał Trzaskowski. Jak jednak infromuje RMF FM, kandydaci będą musieli zbierać podpisy na nowych formularzach, które nieznacznie różnią się od poprzednich. Nowy wzór ma jeszcze dziś opublikować Państwa Komisja Wyborcza. "To oznacza, że jeśli podpisy były nielegalnie zbierane - jeszcze przed ogłoszeniem daty wyborów - to będą zakwestionowane", a to może zainteresować prokuraturę – wskazuje RMF FM.

Według dziennikarza rozgłośni, może to być pułapka zastawiona na kandydata PO albo test na jego wiarygodność. Przypomnijmy, że stacja TVP Info donosiła, że największa partia opozycyjna rozpoczęła zbiórkę podpisów przed ogłoszeniem daty wyborów, co jest działaniem bezprawnym. Platforma Obywatelska zapewnia, że zbiórka podpisów jeszcze się nie zaczęła.

