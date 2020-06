KRS musi ponownie zająć się kandydaturą sędziego Żurka do Izby Cywilnej SN

Krajowa Rada Sądownictwa przedstawiła Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej wniosek o powołanie jednego z kandydatów procedury konkursowej do pełnienia urzędu na jedno z czterech stanowisk sędziego Sądu Najwyższego w Izbie Cywilnej oraz nie przedstawiła Prezydentowi RP wniosku o powołanie innych uczestników postępowania nominacyjnego – informuje serwis Rp.pl.

Wśród sędziów, którzy nie uzyskali nominacji był Waldemar Żurek. Jego kandydatura przepadła w powtórnym głosowaniu. Były rzecznik KRS otrzymał dwa głosy za swoją kandydaturą, osiem osób było przeciw, a pięć wstrzymało się od głosu. Na cztery miejsca w Izbie Cywilnej Rada wybrała zaledwie jednego kandydata – Dariusza Pawłyszcze, dyrektora Departamentu Kadr i Organizacji Sądów Powszechnych i Wojskowych w Ministerstwie Sprawiedliwości (na delegacji).

We wtorek Sąd Najwyższy w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych uchylił tę uchwałę. Sprawa została przekazana KRS do ponownego rozpatrzenia. SN stwierdził, że dopuszczalne jest wniesienie do Sądu Najwyższego odwołania od uchwały Krajowej Rady Sądownictwa w przedmiocie przedstawienia wniosku o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Najwyższego.

SN wskazał, że wyrażone w zaskarżonej uchwale KRS stanowisko narusza prawo. Rada ze znanych jej faktów wyciągnęła niepoprawne pod względem logicznym wnioski, jak również pominęła istotne okoliczności.