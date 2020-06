Sejm wyraził wotum zaufania dla rządu

235 posłów było za wyrażeniem wotum zaufania rządowi, przeciw było 219, dwóch wstrzymało się od głosu. Z wnioskiem o udzielenie wotum wystąpił w czwartek premier Mateusz Morawiecki.

Szef rządu przyjął propozycję prezydenta i wystąpił do Sejmu o wotum zaufania. – Jeśli macie odpowiednią liczbę głosów to nas przegłosujcie i nas odwołajcie, albo przestańcie jątrzyć, przestańcie judzić – mówił szef rządu podczas swego wystąpienia w parlamencie.

– Pan prezydent zaproponował, aby przeciąć ten festiwal, który państwo próbujecie urządzać i powiedzieć "sprawdzam". Jeśli macie odpowiednią liczbę głosów to nas przegłosujcie i nas odwołajcie, albo przestańcie jątrzyć, przestańcie judzić. Raz odwołujecie premiera Sasina, raz ministra Szumowskiego. Zapowiadacie kolejne odwołania, to są polityczne sztuczki, które mają przykryć rzeczywistość. Wychodzimy z najgłębszego kryzysu od 30 lat. Dajcie działać, nie przeszkadzajcie – mówił premier Morawiecki w Sejmie.

Duda: Wotum po to, aby zakończyć proces przeszkadzania rządowi

Po przemówieniu premiera oświadczenie wygłosił prezydent Andrzej Duda.

– Patrząc na to, co dzieje się w polskiej polityce, zaproponowałem panu premierowi, aby wystąpił o wotum zaufania dla rządu, by zakończyć ten proces, w którym przeszkadza się większości parlamentarnej w działaniach związanych z walką z pandemią koronawirusa – powiedział.

Według prezydenta stan epidemii "wymaga konsekwentnego, spokojnego działania w sposób zgodny, po to żeby wprowadzać rozwiązania, które są potrzebne dla ratowania miejsc pracy i wzmocnienia polskich przedsiębiorców, żeby wielu z nich mogło przetrwać".

Andrzej Duda powiedział, że dzięki Tarczy Antykryzysowej udało się obronić prawdopodobnie 3 mln miejsc pracy. – Światowe agencje wskazują, że Polska dobrze sobie radzi ze skutkami koronawiusa, a przede wszystkim dobrze broni się przed nimi polska gospodarka. Bez wątpienia jest to zasługa z jednej strony odpowiedzialności ludzi, z drugiej odpowiedzialności przedsiębiorców, ale również mądrych działań ze strony rządu – dodał.