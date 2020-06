Trzaskowski apeluje do rządu o abolicję. Nie chce, żeby seniorzy płacili za "propagandową telewizję"

– Prezydent RP musi być silnym prezydentem, który stoi przy wszystkich tych, którzy potrzebują wsparcia, właśnie przy naszych seniorach, którzy dzisiaj dają nam tyle genialnej, fantastycznej energii. I zarówno Robert [Robert Maciaszek, burmistrz Chrzanowa – red.] tutaj w Chrzanowie, jak i ja w Warszawie, jak i mnóstwo innych samorządowców dba o Uniwersytety Trzeciego Wieku, dba o to, żeby seniorzy mogli dalej uczestniczyć w naszym życiu społecznym na największych obrotach, ale też opiekuje się tymi seniorami, którzy tego wsparcia potrzebują. I także prezydent RP powinien stać blisko seniorów wspierać ich, dlatego że to od was, właśnie od was bije ta pozytywna energia, której tak bardzo potrzebujemy – mówił Rafał Trzaskowski.

Trzaskowski, mówiąc o dbaniu o interes seniorów, zwrócił uwagę na opłatę za abonament radiowo-telewizyjny.

– I chciałem tak przy okazji nawiązać do jednej kwestii, która mnie wczoraj poruszyła. Dotarły do nas wszystkich informacje, że dzisiaj z kont bardzo często seniorów niestety zabierane są pieniądze za abonament na płacenie na propagandową telewizję. I chcę jasno zaapelować do rządzących o abolicję. Takie rzeczy się wcześniej zdarzały, dlatego dzisiaj musimy tę sprawę rozwiązać raz na zawsze. Nie można przymuszać ludzi, zwłaszcza ludzi w trudnej sytuacji, do tego, by płacili abonament na propagandę i tym bardziej nie można przymuszać ich do tego, zabierając im pieniądze z ich kont, i to mój jasny apel do rządzących: rozwiążmy tę sprawę raz na zawsze – podkreślał.

Czytaj także:

Ziemkiewicz o ułaskawieniu Śpiewaka: Stał się ofiarą hejtu wśród totalnej opozycjiCzytaj także:

Kaleta apeluje do Trzaskowskiego. "Niech ujawni informacje o pensjach polityków PO"Czytaj także:

Prof. Dudek: Trzaskowski nie ma większego poparcia niż Kidawa-Błońska przed pandemią