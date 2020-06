Trzaskowski zbiera podpisy. Reaguje marszałek Grodzki

"W niedzielę, od godz. 12:00 będę zbierał na Jasnych Błoniach w Szczecinie podpisy pod listą poparcia kandydatury Rafał Trzaskowski na Prezydenta RP. Zapraszam wszystkich chętnych" – poinformował Grodzki na swoim profilu na Facebooku.

Wczoraj podczas wizyty w Zakopanem Trzaskowski przekazał, że jego sztab zebrał już 60 tys. podpisów. Z kolei poseł PO Arkadiusz Myrcha poinformował, że w Warszawie uruchomiono licznik mobilizacji, który na bieżąco będzie pokazywał liczbę podpisów pod kandydaturą Trzaskowskiego. Wczoraj było ich 70 tys.

W środę marszałek Sejmu Elżbieta Witek wygłosiła oświadczenie, w którym zakomunikowała, że zarządzą wybory prezydenckie na niedzielę 28 czerwca. Sztab Trzaskowskiego ma czas do 10 czerwca, by zebrać 100 tys. podpisów potrzebnych do rejestracji kandydata.

Według najnowszego sondażu pracowni Estymator dla DoRzeczy.pl, w drugiej turze prezydent Andrzej Duda może liczyć na 51,1 proc. głosów, natomiast Rafał Trzaskowski na 48,9 proc. Badanie pokazuje, że najbliżej pokonania prezydenta jest Szymon Hołownia.