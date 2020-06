170 mld euro dla Polski? Prezydent Duda: To niewyobrażalna szansa

– Muszę wyrazić ogromną satysfakcję z tego, co od pana komisarza Wojciechowskiego usłyszałem, że Komisja Europejska proponuje aby budżet dla Polski, cały budżet w ramach Unii Europejskiej, dla Polski na następną perspektywę finansową, a więc środki generalnie do wykorzystania przez nas, nie tylko w polityce rolnej, ale w ogóle, to było ponad 170 mld euro na następne 7 lat – mówił prezydent Duda w Wierzchosławicach.

Prezydent podkreślił, że ta kwota, która ma obejmować lata 2021-2027, jest większa niż fundusze, jakie Polska otrzymywała przez poprzednie 15 lat. – Bo przez poprzednie 15 lat to było 164 mld euro, dokładnie na 1 maja 2019 roku. A więc przez 15 lat mieliśmy 164 mld, teraz na najbliższe 7 lat jest propozycja, aby było to ponad 170 mld euro – mówił.

Prezydent stwierdził, że jest to "niewyobrażalna szansa" dla Polski. 33,5 mld euro z tej kwoty mają stanowić środki przeznaczone na polskie rolnictwo. – Co jest niezwykle ważne, w wyniku działań właśnie komisarza Wojciechowskiego, w całym budżecie europejskim te środki zostały przez Komisję Europejską podniesione o 26,5 mld. W efekcie do Polski będzie przekazanych o 3 mld dla polskich rolników niż pierwotnie przewidywano – mówił.

Walka o dopłaty

Prezydent odpierał również zarzuty, jakoby obiecywał podniesienie dopłat bezpośrednich do średniego poziomu unijnego, co wszak do tej pory nie nastąpiło. Andrzej Duda wskazał, że polscy rolnicy cały czas odbierają dopłaty bezpośrednie w wysokości wynegocjowanej przez poprzednie władze w 2013 roku.

– Nowe dopłaty będą dopiero od 2022 roku i to nad tym właśnie z panem komisarzem Wojciechowskim pracujemy, aby to właśnie te dopłaty były dla polskich rolników na średnim poziomie europejskim i wszystko wskazuje na to, że uda nam się osiągnąć – mówił.

"Dzisiaj na polskiej wsi żyje się coraz lepiej"

Podczas swojej przemowy prezydent podkreślił, że że ostatnie lata były czasem wielkiej zmiany na polskiej wsi. – Dzisiaj na polskiej wsi żyje się coraz lepiej i pytani o to ludzie, którzy zajmują się pracą na roli, odpowiadają, że tak, że ich życie staje się coraz dogodniejsze, dzięki programom społecznym, które uruchomiliśmy, dzięki programom 500 plus, 300 plus, czyli wsparcie dla rodziców wychowujących dzieci, czy to w codziennym wychowaniu, czy wyprawce szkolnej, to dla rodzin wiejskich rzeczywiście bardzo duże wsparcie – mówił prezydent Andrzej Duda w Wierzchosławicach.

