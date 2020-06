Trzaskowski napisał do prezydenta. Chce wiedzieć, w jakiej sprawie Duda leci do USA

– Słyszymy, że prezydent Duda udaje się w podróż do Waszyngtonu, tylko niestety nie wiemy w jakim celu. Ani parlament, ani społeczeństwo nie zostało o tym poinformowane. I dlatego prosiłbym prezydenta o poinformowanie opinii publicznej, w jakim celu do Waszyngtonu się udaje. Skierowałem list do prezydenta w tej sprawie – powiedział Rafał Trzaskowski w Lublinie.

– Jeżeli chodzi o kwestie dotyczące stacjonowania wojsk amerykańskich w Polsce, to tutaj akurat panuje zgoda. Jest to jeden z niewielu przykładów kontynuacji polityki zagranicznej, bo przypominam że to rządy PO i PSL negocjowały sprowadzenie wojsk amerykańskich do Polski i tutaj rząd PiS-u wcielał to w życie. Tutaj mamy rzeczywiście kontynuację. Natomiast dochodzą do nas różnego rodzaju sygnały o tym, że Amerykanie chcą przenosić swoją broń nuklearną, dochodzą do nas sygnały, że być może toczą się rozmowy również o kwestii budowy elektrowni atomowej w Polsce. I dlatego apeluję do prezydenta, aby te sprawy jednoznacznie wyjaśnił i jasno poinformował opinię publiczną, że nie chodzi o przenoszenie sił nuklearnych. Żeby wyjaśnił, czy rzeczywiście te rozmowy będą dotyczyły być może budowy reaktora atomowego. Jeżeli nie, to opinia publiczna powinna o tym wiedzieć – wskazał prezydent stolicy.

Trzaskowski zaznaczył, że jeśli w Waszyngtonie zapadną jakieś decyzje istotne dla Polski, to parlament powinien zostać o tym poinformowany.

– RBN powinna zostać zwołana, no albo nie będą tam zapadały bardzo ważkie decyzje i wtedy jest oczywiście pytanie, dlaczego ta wizyta ma miejsce kilka dni przed wyborami. Mam nadzieję, że prezydent Duda nie jedzie od Waszyngtonu tylko i wyłącznie dla doraźnych celów kampanii politycznej czy swojej czy prezydenta Trumpa, stąd ten list i stąd te pytania. Te wątpliwości muszą być wyjaśnione – mówił dalej.