Jeden kandydat wygrywa ze wszystkimi rywalami. Zobacz nowy sondaż

W nowym badaniu pracowni Social Changes na zlecenie portalu wPolityce.pl, walczący o reelekcje Andrzej Duda (który we wszystkich sondażach dostaje się do II tury, albo wygrywa w I turze) wygrywa w II turze z wszystkimi potencjalnymi kandydatami.

Jeśli Duda w II turze zmierzyłby się z kandydatem KO, prezydentem stolicy Rafałem Trzaskowskim, wygrałby 51 proc. głosów, do 49 proc. głosów dla polityka KO. Taki sam wynik uzyskałby Andrzej Duda w starciu z dziennikarzem Szymonem Hołownią, jeśli to on dostałby się do II tury (51 proc. głosów dla Dudy, 49 proc. głosów dla Hołowni).

Gdyby w II turze prezydent spotkał się z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, uzyskałby 52 proc. głosów, w stosunku do 48 proc. głosów dla lidera PSL.

W potencjalnym starciu z kandydatem Lewicy Robertem Biedroniem, Duda wygrywa 53 proc. głosów do 47 proc. głosów dla europosła Wiosny.

Największą przewagę Andrzej Duda uzyskałby jednak w starciu z kandydatem Konfederacji Krzysztofem Bosakiem, z którym wygrywa 55 proc. głosów, do 45 proc. głosów dla Bosaka.

Badanie zostało zrealizowane metodą CAWI w dniach od 19 do 23 czerwca 2020 roku. Badanie zostało przeprowadzone na ogólnopolskiej, reprezentatywnej (pod względem: płci, wieku, wielkości miejsca zamieszkania) próbie Polaków. W badaniu wzięło udział N=1066.