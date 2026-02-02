Hołownia wicepremierem? "Byłby doskonały"

Paulina Hennig-Kloska mówiła o roli Szymona Hołowni po przegranych przez nią wyborach na przewodniczącą Polski 2050. – Ja zrozumiałam wypowiedzi Szymona Hołowni tak, że on absolutnie chce pozostać dalej w grze. Myślę, że Hołownia byłby doskonałym wicepremierem z Polski 2050 w naszym rządzie – stwierdziła w TVN24.

Minister klimatu zapewnia, że chętnie współpracowałaby z marszałkiem Sejmu, ale decyzje w tej sprawie należą do nowej przewodniczącej ugrupowania oraz samego Hołowni.

Hennig-Kloska o planie na przyszłość

Paulina Hennig-Kloska odniosła się także do przegranych wyborów na przewodniczącą Polski 2050. – Ubolewam, że zabrakło 21 głosów, które przerzucone na tę stronę dałyby mi wygraną – powiedziała, podkreślając jednocześnie, że 309 głosów traktuje jako bardzo duży mandat zaufania. Jak zaznaczyła, "sportowy charakter" polityki wymaga umiejętności przyjmowania porażek.

Minister klimatu potwierdziła, że po sobotnim głosowaniu rozmawiała z Katarzyną Pełczyńską-Nałęcz, ale zaprzeczyła, by otrzymała propozycję objęcia funkcji jej zastępczyni. – Wnosząc mandat 309 głosów z drugiej tury, zamierzam ubiegać się o funkcję wiceprzewodniczącej w zarządzie z ramienia Rady Krajowej – podkreśliła.

Paulina Hennig-Kloska zapowiedziała również możliwe zmiany statutowe w ugrupowaniu. – Będziemy chciały z Katarzyną Pełczyńską-Nałęcz zwołać w najbliższym czasie zjazd krajowy, który wprowadzi funkcję honorowego przewodniczącego dla marszałka Hołowni – powiedziała, zaznaczając, że będzie to temat wewnętrznej dyskusji.Minister odniosła się także do kampanijnych zarzutów dotyczących rzekomych planów dołączenia Polski 2050 do Koalicji Obywatelskiej. – Nie po to budowałam swoją podmiotowość w polityce, aby absolutnie rezygnować z tej autonomii – oświadczyła.

Podkreśliła, że Polska 2050 powinna pozostać filarom koalicji 15 października, zgodnie z zapowiedziami składanymi wyborcom w kampanii w 2023 roku. Przyznała, że obecnym celem ugrupowania jest odbudowanie zaufania społecznego.

