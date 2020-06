Trump: Najprawdopodobniej przeniesiemy wojska USA z Niemiec do Polski

Prezydent Stanów Zjednoczonych zdradził, że podczas spotkania potwierdzono sojusz miedzy państwami. – Czekamy na podpisanie umowy o współpracy obronnej. Polska jest jednym z zaledwie ośmiu krajów, który rzeczywiście wydaje 2 proc. PKB na wojsko. To wciąż niestety niewiele, ale mamy wiele krajów, które nawet tyle nie wydają. Nie czuję się z tym dobrze, ale rozmawiałem o tym z sekretarzem generalnym NATO. będziemy usatysfakcjonowani, jeśli inne państwa będą płacić tyle, ile powinny – mówił.

– Gratuluje Polsce i Polakom, jeśli chodzi o ich poświęcenie w obronie granic. W zeszłym roku udało nam się dodać Polskę do ruchu bezwizowego. Zasługuje na to – mówił.

Donald Trump mówił też o współpracy w zakresie energetyki atomowej. – Będzie to zakup technologii, która umożliwi projekt cywilnej energii atomowej. To niezmiernie istotne, bo to będzie bardzo dobry znak dla Europy Wschodniej – dodał.

– Jesteśmy zjednoczeni ze względu na naszą wiarę w rodzinę, sprawiedliwość, demokrację. Będziemy razem w imię Boga. Chciałbym podziękować za wizytę i przyjaźń. To szczególna relacja między nami. To silne świadectwo tego, co wolni ludzie mogą osiągnąć. To, co najlepsze, dopiero przed nami – powiedział na zakończenie prezydent Stanów Zjednoczonych.

"Najprawdopodobniej przeniesiemy wojska USA z Niemiec do Polski"

– Polska jest jednym z niewielu krajów, który spełnia swoje obietnice. Jeśli wyślemy dodatkowe wojska, to oni za to zapłacą. Najprawdopodobniej przeniesiemy wojska USA z Niemiec do Polski. Zmniejszymy liczebność żołnierzy do 25 tys. Niemcy płacą o wiele za mało, wobec tego, co powinni. Niektórzy żołnierze wrócą do USA, niektórzy trafią do innych państw, a część z nich prawdopodobnie do Polski. Niemcy płacą Rosji miliardy za to, by mieć energię. Teraz pytanie, o co chodzi? Płacą miliardy za rosyjską energię, a my ich mamy bronić. Polska nie otrzymuje prawie żadnej energii z Rosji, co jest istotnym sygnałem – mówił Trump.

Prezydenci podpisali deklarację

Prezydenci Polski i USA podpisali wspólną deklarację. Jej założenia to: pogłębianie współpracy obronnej przez rozwój planów wzmocnienia więzi wojskowych oraz rozpoczęcie nowego rozdziału we współpracy energetycznej przez partnerstwo na rzecz rozwoju polskiego sektora energetyki jądrowej.

"Pandemia COVID-19 uwypukla znaczenie powyższych wartości, jak również pilną potrzebę ich obrony i promowania. Polska i Stany Zjednoczone, w porozumieniu z innymi sojusznikami oraz podobnie myślącymi partnerami, będą wspólnie pracować na rzecz odbudowy naszych gospodarek jako silniejszych, bardziej odpornych i lepiej zintegrowanych oraz ochrony naszej krytycznej infrastruktury i technologii, a także dywersyfikacji łańcuchów dostaw. Połączymy też siły w walce z dezinformacją, w szczególności w odniesieniu do faktów historycznych dotyczących II wojny światowej" – czytamy w dokumencie.

"Uznając swoje strategiczne partnerstwo, Polska i Stany Zjednoczone będą kontynuowały pogłębianie współpracy obronnej, między innymi poprzez dalszą implementację Wspólnych Deklaracji z 12 czerwca 2019 roku i 23 września 2019 roku, a także poprzez rozwój planów wzmocnienia więzi wojskowych pomiędzy Polską i Stanami Zjednoczonymi oraz amerykańskich zdolności obronnych oraz odstraszania w Polsce" – wskazano w deklaracji.

"Potwierdzamy nasze zobowiązania do inwestowania w zdolności obronne, do sprawiedliwego podziału obciążeń mających na celu wzmocnienie bezpieczeństwa transatlantyckiego i współpracy w ramach Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego (NATO) oraz do zapewnienia skutecznego odstraszania i obrony wschodniej flanki NATO. Polska i Stany Zjednoczone będą kontynuowały współpracę w procesie dalszego modernizowania Polskich Sił Zbrojnych, w tym z wykorzystaniem najnowocześniejszego sprzętu amerykańskiego" – zaznaczono.