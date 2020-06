Premier: Wiem, co mówią o Trzaskowskim na Zachodzie

Premier wskazał, jakie są różnicy między rządem Prawa i Sprawiedliwości, a poprzednikami z PO i PSL. – Nie trzeba chyba nikogo przekonywać, że miedzy Platformą Obywatelską a nami jest absolutna przepaść – ocenił.

– My znaleźliśmy te środki, pogoniliśmy mafie watowskie, przestępców podatkowych, uszczelniliśmy system podatkowy, a w ich czasach, w czasach Platformy, w czasach pana Trzaskowskiego, pana Tuska – dla tych grup, które manipulowały finansami, dokonywały gigantycznych o przekrętów, co też wykazywała Komisja Europejska – Polska była ziemią obiecaną – stwierdził Morawiecki.

Według niego Rafał Trzaskowski i Borys Budka to "absolutni turboliberałowie, którzy z lewicą liberalną z zachodniej Europy, tą najbardziej wyostrzoną lewicą liberalną, czują się za pan brat". – Wiem to doskonale po moich relacjach, bo wiem, co mówią mi koleżanki i koledzy z Europy Zachodniej. Wiem, co mówią również niestety o panu Trzaskowskim – dodał premier.

Zwrócił uwagę, że za rządów PO doprowadzono do gigantycznej luki VAT. – To nie ja mówię, to Komisja Europejska mówi. Proszę sprawdzić – powiedział. Zdaniem Morawieckiego, gdyby Trzaskowski został prezydentem, Polsce groziłby immobilizm.

– Do szybkiego wyjścia z kryzysu gospodarczego jako szef rządu potrzebuję świetnego zrozumienia, współpracy z prezydentem, a nie – mrożenia projektów, jak w Senacie, nie – weto dla weta, "nie, bo nie", protest dla protestu, bojkot dla bojkotu – po to tylko, żeby zaszkodzić rządowi Zjednoczonej Prawicy – stwierdził premier.