Specjalna wersja ballady dla prezydenta. "Wzruszyłem się"

Prezydent Andrzej Duda mówił w Skoczowie, że niedzielne wybory "to wielkie pytanie o przyszłość Polski". – Nie tylko przez najbliższe pięć lat. To pytanie o to, czy Polska będzie rozwijana, czy będzie zwijana, czy będzie się cofała, czy będziemy wracali do tego, co było przed 2015 r.? To wielkie pytanie – mówił.

– I tura! – skandowali mieszkańcy Skoczowa. – To jest wasza decyzja, to zależy od waszej decyzji. Czy pójdziecie do wyborów, na kogo oddacie głos, czy będziecie rozmawiali z waszymi rodzinami, sąsiadami, przyjaciółmi, aby szli do wyborów, które przesądzą o przyszłości Polski – powiedział prezydent.

– Polska nie jest brzydką panną, Polska jest piękna i zasługuje na szacunek! Jesteśmy dużym europejskim państwem i mamy swoje bardzo ważne strategiczne miejsce w Europie. (…) Jaki jest następny cel? Bywacie za granicą, wiecie jak wygląda zachodnia Europa, wielu z Was wie, jak wygląda Ameryka, cieszę się, że nie potrzebujemy już wiz. (…) Dlaczego to było możliwe? Bo w Polsce lepiej już się zarabia – wskazywał Andrzej Duda.

Na rynku w Skoczowie prezydentowi Andrzejowi Dudzie zaśpiewano też specjalnie przygotowaną na tę okazję wersję ballady „Hallelujah”. "To było piękne i bardzo wzruszające" – napisał na Twitterze rzecznik prezydenta Błażej Spychalski.

