Cenzura w serwisie YouTube. Usunięto film o ideologii LGBT+

"'Równe prawa, niedyskryminacja, wolność, miłość'… To wszystko czym karmią nas ideolodzy LGBT+, to FAŁSZ! Kreujące się na pokrzywdzonych 'tęczowe' środowiska chcą mieć coraz większy wpływ na to co dzieje się w Polsce. Chcą być wyznacznikami moralności, ustalać nowe 'prawa człowieka', nadawać sobie przywileje i dyktować jak wychowywane mają być dzieci. Jaki świat chcą nam urządzić?" – o tym właśnie – jak relacjonuje serwis – opowiada film zatytułowany "Ich prawdziwe cele".

Zdajemy sobie sprawę, że słowa prawdy odbiją się szerokim echem i podjęte zostaną próby ocenzurowania. Nie zrażamy się tym – zapowiadał kilka dni temu portal PCh24.pl promując film nt. środowisk LGBT.

I faktycznie, po kilku dniach od premiery filmu, dzisiaj serwis Youtube usunął go ze swojej strony. Do tego czasu obejrzało go ponad 60 tys. osób.

Jak poinformowano w komunikacie, film "został usunięty z powodu naruszenia zasad YouTube dotyczących szerzenia nienawiści".

Film „Ich prawdziwe cele” wyprodukowany przez PCh24.pl wciąż można zobaczyć na specjalnej platformie VOD dostępnej w tym miejscu .