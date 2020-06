I tura wyborów prezydenckich dla Andrzeja Dudy, ale będzie dogrywka

00:25 Andrzej Duda zwyciężył w pierwszej turze wyborów prezydenckich w Chicago i Nowym Jorku. Natomiast Rafał Trzaskowski wygrał w Waszyngtonie i Los Angeles.

00:20 – Jestem otwarty na debatę. Chciałbym się skupić na tym, co naprawdę ważne, czyli na stanie gospodarki, służby zdrowia. Polacy oczekują otwartej debaty. Chcemy debatować. Najchętniej bym debatował w najbardziej otwartej formule. Jeżeli sztaby porozumieją się z mediami i będzie możliwość zorganizowania areny prezydenckiej, to bardzo chętnie – powiedział prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski po północy na spotkaniu z dziennikarzami.



00:02 – Odpowiem trzema banałami, bo prawda zazwyczaj jest banalna. Wynik drugiej tury jest otwarty. Rozstrzygnie mobilizacja elektoratów tych kandydatów, którzy odpadli. Mam nadzieję, że wygra lepszy, choć dobrze wiem, że demokracja nie zawsze podziela moje opinie – ocenił były premier Donald Tusk.





23:55 – Warto zastanowić się nad przyczynami dobrych wyników Szymona Hołowni i Krzysztofa Bosaka. Powinniśmy położyć większy nacisk na wolność i przedsiębiorczość, tak jak akcentowali to Szymon Hołownia i Krzysztof Bosak – ocenił w TVN24 lider Porozumienia Jarosław Gowin.







23:52 – W drugiej turze frekwencja może być jeszcze wyższa. Każdy z kandydatów może uzyskać nawet po 9 milionów głosów, a różnica może wynieść zaledwie sto tysięcy. To może skutkować podważaniem wyniku i dramatycznymi ruchami ze strony tego, który przegra – mówi portalowi DoRzeczy.pl prof. Antoni Dudek, politolog i historyk, UKSW.

23:45 We wtorek lub w środę rano poznamy ostateczne wyniki niedzielnych wyborów prezydenckich – poinformował Sylwester Marciniak, szef Państwowej Komisji Wyborczej.

23:25 Przypominamy ostatni sondaż przeprowadzony przez rozpoczęciem ciszy wyborczej przez pracownię Estymator na zlecenie portalu DoRzeczy.pl. Sondaż przeprowadzono w dniach 24–25 czerwca 2020 r. na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 1031 dorosłych osób.

23:20 – Czeka nas ciekawy czas. Przed nami dwa tygodnie gorącej kampanii i wytężonej pracy dla obu sztabów wyborczych. Od teraz zaczną się liczyć osobiste cechy Trzaskowskiego i Dudy. Do tej pory zbierali głosy elektoratu z plemiennego podziału. Teraz będą musieli walczyć o elektoraty, które pierwotnie nie należały do nich – ocenił Rafał Ziemkiewicz w rozmowie z DoRzeczy.pl.







23:10 – Zaczyna się dziś ostateczny etap wyścigu o to, jaka będzie Polska przez kolejne lata. Chcę, abyście mi Państwo pomogli w budowaniu Polski. Konkurencja nie waha się zaprzeczyć wszystkiemu co do niedawna robiła, byle tylko pozyskać głosy. To dopiero I tura. Trzeba się mobilizować i pytać innych, kiedy im się lepiej żyło. Poprzyjcie dobry kierunek dla Polski – mówił w Strzelcach prezydent Andrzej Duda, które odwiedził już w niedzielę wieczorem.







23:00 – Szymon Hołownia, który przy tak potężnej polaryzacji uzyskał dwucyfrowy wynik osiągnął niewątpliwi sukces. Mnie wynik Szymona Hołowni cieszy. Bo choć jego wyborcy są bardziej liberalni, na pewno łatwiej będzie nam starać się o poparcie osób głosujących na Szymona Hołownię, niż o poparcie wyborców Rafała Trzaskowskiego – mówi portalowi DoRzeczy.pl dr hab. Zbigniew Girzyński, poseł PiS.





22:50 Andrzej Duda wygrał pierwszą turę wyborów prezydenckich w 12 województwach. Z kolei wśród najmłodszych wyborców największym poparciem cieszą się Rafał Trzaskowski i Krzysztof Bosak – wynika z sondażu Ipsos.





22:40 – Czekają nas dwa tygodnie, w których obaj liderzy będą odwoływać się do elektoratu pozostałych wyborców. Andrzej Duda będzie się odwoływał do Konfederacji, PSL-u oraz części lewicy, tej lewicy, która pamięta, jak spalono Jolantę Brzeską i która pamięta, że Trzaskowski to jest człowiek, któremu nie drgnie powieka przy odbieraniu 500 plus, albo innych socjalnych programów – mówił publicysta "Do Rzeczy" Piotr Semka w TVP Info.

22:25 "Dziękuję Wszystkim za udział w wyborach! Dziękuję za każdy oddany na mnie głos! Dziękuję Kontrkandydatom za wyborczą rywalizację. Przed nami dwa tygodnie rozmów o Polsce! Od nas zależy, jaka będzie Polska naszych marzeń. Jedziemy dalej! Mnie Polska nie męczy!" – napisał na Twitterze prezydent Andrzej Duda.

22:18 "Konfederacja nie udziela poparcia żadnemu z kandydatów na urząd Prezydenta RP, którzy będą rywalizować w drugiej turze wyborów prezydenckich" – czytamy w oświadczeniu.

22:15 – Jeżeli chodzi o przegranych, to spośród wszystkich ubiegających się o fotel prezydenta mamy dwóch ewidentnych przegranych tego wyścigu. Mowa o Władysławie Kosiniaku-Kamyszu i Robercie Biedroniu – mówi portalowi DoRzeczy.pl Łukasz Warzecha.







22:10 – Dziś te siły, z którymi walczymy, którym rzuciliśmy rękawice – siły głównego nurtu – wydają się silne, wydają się wielkie. Ale tak naprawdę oni już wiedzą, że są kolosem na glinianych nogach. Na dwóch nogach. Nazwy tych dwóch nóg to PiS i Platforma – oświadczył Krzysztof Bosak.

22:05 "Andrzej Duda jest gwarantem, że Polska będzie szła w dobrym kierunku, a Dobra Zmiana będzie kontynuowana" – napisał na Twitterze premier Mateusz Morawiecki.

21:50 – W drugiej turze Szymon Hołownia nie może tak po prostu wezwać do głosowania na Trzaskowskiego, jeśli chce marzyć o budowaniu swojego niezależnego ruchu politycznego. Z kolei wyborcy Krzysztofa Bosaka w zdecydowanej większości poprą Andrzeja Dudę. Jeśli dodamy do tego większą frekwencję w małych miejscowościach i mniejszą w miastach, gdzie część wyborców zostanie teraz w domu, będzie jasne, że faworytem jest Andrzej Duda – mówi portalowi DoRzeczy.pl prof. Kazimierz Kik, politolog Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach.

21:35 – Lewica nigdy nie miała łatwo, ale zawsze zwyciężamy wtedy, kiedy jesteśmy zjednoczeni. Chciałbym podziękować wszystkim tym, którzy uwierzyli w to, że inna polityka jest możliwa, że te wartości, o które walczyły nasze przeszłe pokolenie, bo przecież lewica ma przepiękną historię, przepiękną tożsamość, ale wartości także, te o które walczy obecne pokolenie i będą walczyły przyszłe pokolenia, mają swoją wartości. Warto się o nie bić i będziemy zawsze to robili – mówił Robert Biedroń.

21:25 – Czy to jest wynik moich marzeń? Tak, to jest wynik moich marzeń. Myślę, że sześć miesięcy temu nikt nie pomyślałby, że to jest w ogóle możliwe, żeby przekonać (…) 2,5 mln ludzi – powiedział Szymon Hołownia. I dodał, że w oficjalnych wynikach liczy na 15, a nawet 18 proc.







21:20 – To będą wybory pomiędzy tymi, którzy szukają porozumienia i wspólnoty – tymi, którzy przez cały czas szukają konfliktu. Wybieramy między przyszłością a przeszłością. Pomiędzy prawdą a tymi, którzy przez cały czas chcą się opierać na manipulacji. O tym są właśnie te wybory – mówił w Warszawie Rafał Trzaskowski tuż po ogłoszeniu wyników exit poll.

21:15 Prezydent Andrzej Duda podkreślił, że kampania toczy się dalej, a w jej centrum leży pytanie dotyczące tego, jaka ma być Polska. – W wielu sprawach myślimy podobnie (z Krzysztofem Bosakiem - red.). Pewnie, że w wielu sprawach wyborcy pana Bosaka, zwłaszcza ci młodzi, chcieliby, żeby wiele spraw było szybciej, bardziej radykalnie, takie są też prawa młodości. Ale nasz cel jest wspólny. Ten cel to Polska dumna, gdzie polskie sprawy są na pierwszym miejscu. Nie mam co do tego wątpliwości – mówił prezydent.

21:13 – To będą wybory pomiędzy tymi, którzy szukają porozumienia i wspólnoty – tymi, którzy przez cały czas szukają konfliktu. Wybieramy między przyszłością a przeszłością. Pomiędzy prawdą a tymi, którzy przez cały czas chcą się opierać na manipulacji. O tym są właśnie te wybory – mówił Rafał Trzaskowski w Warszawie tuż po ogłoszeniu wyników exit poll.

21:05 – Wynik sprzed 5 lat pobity przy 10 kontrkandydatach. Dziękuję za ten wynik, ale przede wszystkich dziękuję moim rodakom za tę frekwencję. Niezależnie od tego, na kogo głosowali. Z całego serca dziękuję, że poszliście Państwo na wybory. To ważne byśmy korzystali z tego najważniejszego demokratycznego prawa, bo to ono prowadzi do tego, że państwo jest rządzone według tego jak chce większość obywateli – powiedział prezydent Andrzej Duda w Łowiczu.

Według sondażu, na drugim miejscu uplasował się kandydat Koalicji Obywatelskiej, na którego zagłosowało 30,4 proc. Polaków. Jeśli wyniki te się potwierdzą, to właśnie Rafał Trzaskowski zmierzy się z Andrzejem Dudą w drugiej turze wyborów, która odbędzie się za 2 tygodnie, a więc 12 lipca.

Pozostali kandydaci uzyskali następujące wyniki:

Szymon Hołownia – 13,3 proc.

Krzysztof Bosak (Konfederacja) – 7,4 proc.

Robert Biedroń (Lewica) – 2,9 proc.

Władysław Kosiniak-Kamysz (Koalicja Polska) – 2,6 proc.

Z badania wynika, że frekwencja wyniosła 62,9 proc.

Głosowanie zakończyło się o godz. 21.00, a wraz z nim skończyła się cisza wyborcza. Lokale wyborcze w cały kraju otwarto o godzinie 7 rano.

O urząd prezydenta RP ubiegało się w sumie 11 kandydatów: Robert Biedroń, Krzysztof Bosak, Andrzej Duda, Szymon Hołownia, Marek Jakubiak, Władysław Kosiniak-Kamysz, Mirosław Piotrowski, Paweł Tanajno, Rafał Trzaskowski, Waldemar Witkowski oraz Stanisław Żółtek.