Zaskakująca teoria dot. dalszych losów Hołowni. "To jest plotka"

Kilka minut po godzinie 10 Państwowa Komisja Wyborcza podała dane z 99,78 proc. obwodowych komisji wyborczych. Wynika z nich, że pierwsze miejsce zajął Andrzej Duda z poparciem na poziomie 43,67 proc. Drugie miejsce przypadło Rafałowi Trzaskowskiemu (30,34 proc.), a trzecie Szymonowi Hołowni (13,85 proc.).

Trzaskowski, aby wygrać wybory musi do siebie przekonać m.in. wyborców Hołowni. Dziennikarz RMF FM Marcin Zaborski zapytał dzisiaj pełnomocnika wyborczego Hołowni, czy były prezenter TVN przekazałby swojego poparcie Trzaskowskiemu, jeżeli zostałby kandydatem Koalicji Obywatelskiej na prezydenta Warszawy.

– To jest stara plotka rozpuszczana jeszcze przed I turą. Ich było więcej. To w ogóle nie jest ten moment na tego typu rozmowy – stwierdził Kobosko, na co dziennikarz odparł, że nie jest jednoznaczne dementi.

– Hołownia celowo wystartował na prezydenta Polski. Nie startował na wójta, radnego. Hołownia zaczyna swoją obecność w polityce, myślę, że przyszłość stojąca przed nim jest bardzo duża – podkreślał Kobosko.

Marcin Zaborski stwierdził, że nie jest to odpowiedź na jego pytanie. – Dzisiaj nie może być odpowiedzi. Hołownia widzi potrzebę zmian w całej Polsce – odparł Kobosko.

Dziennikarz zauważył, że brak jasnej deklaracji w tym temacie też jest już jakąś odpowiedzią i "otwarciem furtki", przez co w przyszłości taki scenariusz może się zrealizować.