Budka o decyzji Hołowni: Miałem nadzieję, że jednak Szymon jest osobą pozytywną

Szymon Hołownia jednocześnie zachęcał Polaków, aby wzięli udział w wyborach. Podkreślał, że to "od naszych decyzji zależy nie tylko nasz komfort, ale los całej wspólnoty". Lider nowo powołanego ruchu społecznego zdradził na kogo on odda swój głos. – Ja, jeden z milionów Polaków, nie mam w II turze swojego kandydata. Nie mam go, ale na wybory pójdę i oddam głos. Ten głos oddam nie za czymś, a przeciwko czemuś. Oddam ten głos przeciwko wizji Polski Andrzeja Dudy i jego partii PiS – poinformował.

Borys Budka w rozmowie z Tok FM nie ukrywał, że liczył, iż Hołownia wprost poprze kandydata Koalicji Obywatelskiej.

– My walczymy o każdy głos. Dla nas tak samo ważny jest każdy wyborca Szymona Hołowni, jak i sam Szymon Hołownia. Miałem nadzieję, że jednak Szymon jest osobą pozytywną, która stara się głosować za, a nie przeci.

Budka podkreślił, że dla niego ważne jest, by pokazywać wyborcom, co łączy różne środowiska. – Jeżeli [wyborcy Hołowni - red.] chcieli zmiany w Pałacu Prezydenckim, to Rafał Trzaskowski jest właśnie symbolem zmiany. Wierzę w wyborców Szymona Hołowni – mówił w rozmowie z Karoliną Lewicką.