"Migawki z historii Polski". 22 eseje polskich i czeskich historyków i publicystów

– W ostatnich latach udało się nam dzięki doskonałym relacjom z redakcją dodatku weekendowego Orientace dziennika Lidové noviny opublikować kilkadziesiąt tekstów nawiązujących do wybranych okrągłych rocznic z historii Polski i relacji polsko-czeskich – tłumaczy dyrektor IP Maciej Ruczaj. – Postanowiliśmy skorzystać z koronawirusowej przerwy i uchronić większość z nich od zapomnienia w trudno dostępnych archiwach dziennika.

W wyniku projektu powstał cykl składający się z 22 esejów polskich i czeskich historyków i publicystów. Ważną rolę odgrywają autorzy związani z "Do Rzeczy", m.in. Piotr Semka, Piotr Zychowicz, Adam Tycner. – "Do Rzeczy" i "Do Rzeczy Historia" były regularnie partnerami naszych działań popularyzujących historię Polski XX wieku w Czechach. Wspólnie staraliśmy się prezentować nieznane rozdziały naszej historii a także problematyzować i tłumaczyć te, które związane są w Czechach z jednoznacznie negatywnymi stereotypami, tak jak w przypadku "polskiego antysemityzmu”– podkreśla Ruczaj.

"Migawki z historii Polski" obejmują przede wszystkim okres zmagań z dwoma systemami totalitarnymi. Znajdziemy w nich portrety Witolda Pileckiego czy Jana Karskiego, ale także teksty o wydarzeniach, które nie były w czeskiej przestrzeni publicznej praktycznie w ogóle znane. "Eseje o operacji polskiej NKWD czy o Inteligenzaktion są według mojej wiedzy pierwszymi poważniejszymi przedstawieniami tych tematów. Choćby dlatego warto było udostępnić te teksty dla wszystkich internautów”.

"Migawki z historii Polski" można ściągnąć bezpłatnie ze strony IP w Pradze instytutpolski.pl/praha