Debata prezydencka w TVP. Znane są pierwsze szczegóły

Debata przed drugą turą wyborów prezydenckich organizowana przez Telewizję Polską ma odbyć się w miejscowości Końskie (woj. świętokrzyskie). Do udziału w wydarzeniu zaproszono Andrzeja Dudę i Rafała Trzaskowskiego.

Według ustaleń portalu Wirtualne Media, debata odbędzie się w hali widowiskowo-sportowej w Końskich. Mam mieć popularną w Stanach Zjednoczonych formułę Town Hall, która zakłada maksymalny udział publiczności i minimalny prowadzącego spotkanie.

WM podają, że w trakcie debaty padnie łącznie 10 pytań od publiczności (5 od zgromadzonych na miejscu i 5 od internautów), które odczyta prowadzący debatę dziennikarz "Wiadomości" TVP Michał Adamczyk. Pytania można przesyłać na adres mailowy debataprezydencka2020@tvp.pl.

– To widzowie decydują, o co zapytają kandydatów a nie dziennikarze tej czy innej redakcji – powiedział w rozmowie z Wirtualnymi Mediami Jarosław Olechowski, szef Telewizyjnej Agencji Informacyjnej. Jak dodał, to najbardziej demokratyczna formuła, która pojawi się po raz pierwszy.

Debata odbędzie się w poniedziałek, 6 lipca, o godz. 21:00. Będzie emitowana w TVP1, TVP Info i TVP Polonia. Telewizja Polska oferuje udostępnienie sygnału transmisji wszystkim zainteresowanym mediom. Za darmo.