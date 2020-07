Ważny komunikat PKW. Chodzi o II turę wyborów

W internecie zaczęły pojawiać się informacje, jakoby wyborcy głosujący w dniu 28 czerwca 2020 r. na kandydata, który uzyskał największą liczbę głosów, mieli nie uczestniczyć w ponownym głosowaniu w dniu 12 lipca 2020 r., gdyż w głosowaniu tym uczestniczą wyłącznie wyborcy, którzy oddali głosy na innych kandydatów. PKW jednoznacznie podkreśla, że te informacje są nieprawdziwe.

Do udziału w II turze wyborów są uprawnienie wszyscy wyborcy – przypomina PKW, dodając, że sposób głosowania wyborcy w I turze nie ma na to uprawnienie żadnego wpływu. "Wynika to z zasad przeprowadzania wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej określonych w art. 62 i 127 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz w przepisach ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568). Ponadto tajność głosowania gwarantuje, że sposób głosowania wyborcy w dniu 28 czerwca 2020 r. nie może wpływać na jego uprawnienie do udziału w głosowaniu ponownym, ani na uwzględnienie jego głosu oddanego w tym głosowaniu" – czytamy na stronie Komisji.

PKW podkreśla, że rozpowszechnianie informacji mogących wprowadzać wyborców w błąd jest wysoce szkodliwe. "Za szczególnie naganne należy przy tym uznać powoływanie się w takich materiałach na rzekome rozstrzygnięcia Państwowej Komisji Wyborczej, a także rozpowszechnianie takich informacji przez osoby piastujące funkcje publiczne" – czytamy.

