"Czy Andrzej Duda symbolicznie trafi za tydzień do kosza?"

– Druga tura wyborów prezydenckich zbliża się wielkimi krokami, więc na ten temat piszemy oczywiście w tygodniku "Do Rzeczy" (...) Na okładce reklamujemy wywiad z prezydentem Andrzejem Dudą – tak naprawdę ostatni wywiad tygodnikowy przed rozstrzygnięciem wyborczym – zapowiada Makowski.

W odróżnieniu od mojego kontrkandydata mogę w każdym miejscu w Polsce wyjść na ulicę i spojrzeć ludziom w oczy, bo dotrzymałem swoich obietnic. Dziś nie obawiam się przedstawiać propozycji na kolejne lata, bo wiem, że je zrealizuję – mówi „Do Rzeczy” prezydent Andrzej Duda, który zapowiada, że jeśli wygra wybory, jego druga kadencja będzie wyglądała inaczej.

Wojciech Cejrowski w kolejnym odcinku wakacyjnego cyklu oprowadza czytelników po Gujanie. – To jeden z krajów najbiedniejszych. Nie stać go na utrzymywanie wielu ambasad – wprowadza do wycieczki, podczas której namawiano go do przemycania piwa przez dżunglę.

Okres między pierwszą a drugą turą wyborów prezydenckich to dobra okazja do zaobserwowania zjawisk, które rządzą aktualną polską polityką – pisze Piotr Semka i wskazuje je w tekście „WMW, czyli Wzmożenie Między Wyborami”.