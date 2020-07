"To jest tragedia demokracji". Tomczyk: Duda po prostu tchórzy

– Wydaje się, że Andrzej Duda po prostu tchórzy. Zaproponowaliśmy formułę jak najbardziej otwartą, zaproszenia do wszystkich dużych redakcji od prawda do lewa. (...) Andrzej Duda woli debatować sam ze sobą i z TVP, bo on debatuje tylko wtedy, jak zna pytania. A jak zna pytania, to zna i odpowiedzi. Prezydent Duda powinien być odważny, nie powinien bać się odpowiadać na pytania – mówił w TVN24 szef sztabu Rafała Trzaskowskiego Cezary Tomczyk z Koalicji Obywatelskiej.

– Mamy potwierdzenie od ośmiu-dziewięciu redakcji. Zaproszenia, a właściwie potwierdzenia spływają sukcesywnie. Właśnie o to chodzi. Nie boimy się trudnych pytań. Wiadomo, że każda redakcja będzie stawała na głowie, by zadać trudne pytanie Rafałowi Trzaskowskiemu, bo dzisiaj każdy się nad tym zastanawia, ale Andrzej Duda woli debatować sam ze sobą i z TVP. To jest tragedia demokracji – mówił w TVN24 szef sztabu Rafała Trzaskowskiego Cezary Tomczyk z Koalicji Obywatelskiej.

Co z debatą kandydatów?

Telewizja Polska zorganizuje debatę prezydencką przed drugą turą wyborów prezydenckich. Debata odbędzie się w poniedziałek, 6 lipca o godz. 21:00 w miejscowości Końskie („wybory wygrywa się w Końskich, a nie w Wilanowie”) i będzie transmitowana w TVP1, TVP Info i TVP Polonia – czytamy w oficjalnym komunikacie TVP.

Udział Rafała Trzaskowskiego w wydarzeniu TVP stał cały czas pod znakiem zapytania. Ale już wiemy, że kandydat KO będzie w tym czasie w innym mieście i nie przystąpi do debaty z prezydentem Dudą.

– Debata powinna być dla wszystkich, a nie dla wybranych. Uważam, że trzy największe telewizje powinny się porozumieć, zrobić wspólnie debatę i doprosić inne media. Więc mam dla prezydenta dobrą wiadomość, a mianowicie jutro, w poniedziałek o 20:30 organizujemy w Lesznie debatę prezydencką i zapraszam prezydenta serdecznie właśnie na tę debatę – mówił Rafał Trzaskowski w Częstochowie.

Do jego słów odniósł się prezydent Andrzej Duda, pytany o to po uroczystościach złożenia przysięgi wojskowej przez żołnierzy 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej.

– W jakiej debacie w Lesznie? Ucieka pan Trzaskowski, proszę wybaczyć, ale o ile wiem zapraszano do Końskich na debatę z mieszkańcami Końskich i myślę, że ta formuła jest ciekawa, że to mieszkańcy rzeczywiście będą zadawali pytania – powiedział dziennikarzom.

Czytaj także:

"Rz": PO szykuje następcę Trzaskowskiego. Trwają rozmowyCzytaj także:

Minimalna różnica. Zobacz, kto wygrywa w najnowszym sondażuCzytaj także:

Trzaskowski nie weźmie udziału w debacie TVP. Zaprasza na swoje wydarzenie