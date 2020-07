"Biliśmy się w piersi tak, że prawie żebra sobie połamaliśmy". Neumann tłumaczy się u Mazurka

Dopytywany o proponowany przez Małgorzatę Trzaskowską dodatek do emerytur dla matek w wysokości 200 zł za każde dziecko, Neumann stwierdził, że mówiło już o tym wcześniej "wielu polityków i środowisk" i chodzi o "wyrównanie pewnej niesprawiedliwości". Dodał, że jego zdaniem koszt tego świadczenia wyniósłby 15-20 mld zł.

Gdy prowadzący program Robert Mazurek przypomniał Neumannowi, że zupełnie inaczej reagowano, gdy PiS wprowadzało choćby świadczenie 500 plus, o którym mówiono, ze to "rozdawnictwo", polityk przyznał się do pomyłki.

– Biliśmy się w piersi tak, że prawie żebra sobie połamaliśmy. Wyciągamy wnioski – powiedział.

Walka o głosy Konfederacji

Polityk PO był również pytany o kwestię walki o głosy Konfederacji oraz o jego stosunek do Marszu Niepodległości.

– Myślę, że wielu wyborców Krzysztofa Bosaka zagłosuje na Rafała Trzaskowskiego, bo to jest ich interes polityczny – ocenił. – Wiele nas różni z Konfederacją, ale jedna rzecz jest pewna - i oni, i my chcemy wolnych wyborów. Teraz i w przyszłości. Z wyborów na wybory ta przewaga, ta wolność wyborów jest absolutnie zachwiana na rzecz partii rządzącej. Każdy, kto bierze udział w polityce, ma tego świadomość i to widzi Wygrana Andrzeja Dudy to danie szansy PiS-owi przez 3 lata do jeszcze większego zawłaszczania poletka – dodawał.

– Nie wybieram się na Marsz Niepodległości. Nie chodziłem na Parady Równości, ani Marsz Niepodległości, chodziłem na Marsze Wolności, które organizowała Platforma – zaznaczył Neumann, dodając, że "jeśli marsze są legalne, bezpieczne, nie ma elementów, które burzą porządek państwa polskiego, to takie marsze mogą się odbywać".