Złe wieści dla KO. Tylko nieco ponad 30 proc. Polaków wierzy w zwycięstwo Trzaskowskiego

Do urn pójdziemy już w najbliższą niedzielę. Na ostatniej prostej przed głosowaniem badanie na zlecenie portalu DoRzeczy.pl przeprowadziła pracownia Estymator. Pierwsze z pytań dotyczyło tego, na kogo swój głos oddadzą ankietowani. Oto wyniki:

Oddanie głosu na ubiegającego się o reelekcję prezydenta Andrzeja Dudę deklaruje 50,6 proc. respondentów. W porównaniu do ostatniej fali badań Estymatora na naszego sondażu z 4 lipca to spadek o 0,3 pkt proc. Kandydat Koalicji Obywatelskiej Rafał Trzaskowski może liczyć na poparcie na poziomie 49,4 proc. To wynik lepszy o 0,3 pkt proc. w porównaniu do sondażu z 4 lipca.

Kto zdaniem Polaków wygra?

Ankietowanych zapytano także o to, który z kandydatów ich zdaniem wygra wybory prezydenckie.

Tutaj większość respondentów, bo aż 51,2 proc. wskazało na Andrzeja Dudę. W zwycięstwo wyborcze Rafała Trzaskowskiego wierzy jedynie 31,7 proc. Zdania na ten temat nie ma 17,1 proc. badanych.

Badanie przeprowadzono w dniach 7-8 lipca 2020 r. na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 1027 dorosłych osób metodą wspomaganych komputerowo wywiadów telefonicznych CATI. W prezentowanych wynikach uwzględniono wyłącznie osoby, które zadeklarowały, że będą głosować i określiły na jaką partię (w wyborach do Sejmu) i na jakiego kandydata (w wyborach prezydenckich) będą głosować. Szacowana frekwencja wyborcza wyniosłaby 66 proc.