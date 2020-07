Trzaskowski: Na złość im zrobię

W swoim wystąpieniu kandydat Koalicji Obywatelskiej zaapelował do zebranych, aby oddali na niego głos w niedzielę.Trzaskowski podkreślił, że Polska potrzebuje prezydenta, który będzie podejmował racjonalne decyzje.

– Jestem gotów do współpracy z rządem. Jestem gotów do tego, by wszystkie racjonalne decyzje popierać – mówił. Trzaskowski jednocześnie zapewnił, że jeżeli wygra wybory, to w Polsce skończy się "era łamania praworządności".

Polityk stwierdził, że gdy tylko ta era się zakończy, to będzie mógł podjąć wraz z rządem walkę o "olbrzymie fundusze" z Unii Europejskiej. – Na złość im zrobię i będę z nimi współpracował. Dla dobra nas wszystkich – mówił.

Trzaskowska apeluje do kobiet

Głos zabrała również żona polityka Małgorzata Trzaskowska. Podczas swojego wystąpienia zaapelowała do kobiet, aby wzięły udział w niedzielnych wyborach prezydenckich.

– Już w niedzielę mamy szansę zmienić na lepsze życie naszych dzieci, wnuków, naszych rodzin, przyjaciół, sąsiadów i nasze własne. W tych wyborach każdy głos może być najważniejszy. Szczególnie proszę Polki, które głosowały na innego kandydata, wahają się lub nie wzięły udziału w I turze. Kobiety, dziewczyny, chodźcie z nami! Chodźcie z nami, bo głos kobiet jest głosem Polski. Nie pozwólcie, by decydowano za nas. Wybierzmy prezydenta dla nas wszystkich” – mówiła w Kłodzku Małgorzata Trzaskowska.

Po jej przemówieniu tłum zaczął skandować "zwyciężymy".

