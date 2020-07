Poruszający wpis premiera. "Nie ma pojednania bez pamięci i prawdy"

Finał kampanii Trzaskowskiego. "Można utracić duszę. Nie pozwolimy na to"

– Właśnie o tym są te wybory. Można utracić coś, o czym na co dzień się nie myśli, a co jest podstawą wolności. Można utracić duszę. Nie pozwolimy na to – mówił kandydat KO Rafał Trzaskowski podczas finałowego wiecu wyborczego w Rybniku.