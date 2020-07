Wiec Trzaskowskiego bez biało-czerwonych flag. Komentatorzy w szoku

Sondażowe wyniki II tury wyborów wskazują na zwycięstwo Andrzeja Dudy. Sondaż exit poll Ipsos pokazuje, że Andrzej Duda uzyskał 50,4 proc. poparcia, a Rafał Trzaskowski zdobył 49,6 proc. głosów Polaków.

– Ta noc będzie nerwowa, ale trzeba policzyć głosy, jak policzymy głos do głosu, to zwyciężymy. Wiem to na pewno – stwierdził kandydat KO. – Jestem absolutnie przekonany, że nic nas nie pokona. Już wygraliśmy, niezależnie od tego, jaki będzie wynik – dodawał.

Rafał Trzaskowski wybrał okolice Zamku Królewskiego na swój wieczór wyborczy. Spotkanie było otwarte, ale pomimo tego, że pojawiło się na nim sporo ludzi, próżno było szukać w ich dłoniach biało-czerwonych flag. Barw narodowych zabrakło również na scenie, na której występował kandydat Koalicji Obywatelskiej. Komentatorzy w mediach społecznościowych nie kryją zdziwienia taką sytuacją.

"Czy ktoś widział choćby jedną polską flagę na scenie w plenerowym sztabie Rafała Trzaskowskiego? Jedną w tłumie widziałem" – komentuje Stanisław Janecki.

"Polskich flag nie ma koło Trzaskowskiego. Po prostu nie ma" – pisze na Twitterze Sławomir Jastrzębowski.

"W sztabie Trzaskowskiego nie ma ani jednej biało-czerwonej flagi" – zauważa Rafał Ziemkiewicz.