"Zrobiłem dla Trzaskowskiego dużo więcej niż mogłem i powinienem". Zaskakujące słowa Hołowni

Jak podkreślał Hołownia, w prognozach uzyskiwał nawet lepszy wynik od Trzaskowskiego, gdyby wszedł do II tury. – Zrobiłem dla Trzaskowskiego i tak dużo więcej niż mogłem i powinienem zrobić, zdaniem niektórych. Otworzyłem mu drzwi, przez które mógł porozmawiać z moimi wyborcami – mówił w Radiu ZET.

Szymon Hołownia wyznał, że nie wierzy w to, że Rafał Trzaskowski będzie niezależnym prezydentem.

– Będzie robił wszystko, żeby to właśnie ta partia była na czele – ocenił. – Ja dalej nie wiem, jaki jest jego program, nie wiem o co mu tak naprawdę chodzi i co chce z Polską zrobić, ale wybrałem go, bo wiem, że może być szlabanem, przez który pisowski czołg nie przejdzie, żeby zniszczyć resztki demokracji w Polsce – mówił dalej. – Ja do samego Trzaskowskiego nic nie mam. To pewnie bardzo sympatyczny i fajny facet. Ale mam bardzo dużo do stylu polityki PO – dodawał.

Wyniki wyborów

Według sondażowych wyników late poll z 50 proc. komisji wyborczych, Andrzej Duda wygrywa drugą turę wyborów prezydenckich z wynikiem 50,8 proc. Rafał Trzaskowski zdobył 49,2 proc. głosów.

W stosunku do wyników exit poll, które podano tuż po zakończeniu niedzielnego głosowania, Andrzej Duda zyskał 0,4 pkt proc., a Rafał Trzaskowski stracił 0,4 pkt proc.

Sondażowe wyniki II tury wyborów wskazują na zwycięstwo urzędującego prezydenta Andrzeja Dudy. Jak wynika z sondażu exit poll, walczący o reelekcję prezydent Andrzej Duda uzyskał 50,4 proc. głosów, a kandydat KO Rafał Trzaskowski 49,6 proc. głosów. Frekwencja wyniosła 68,9 proc.