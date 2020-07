"Do Rzeczy" nr 39: Ja, homofob?! Pisarz Jacek Komuda odpiera atak hejterów z LGBT

Komuda wskazuje mechanizm nowoczesnego terroru poprawności: – Już za chwilę ataki LGBT realizować będą w Polsce dwa cele. Jeden to zastraszanie opornych podmiotów kulturowych. Drugi – terror finansowy.

Tymczasem hiszpański historyk Fernando Paz opowiada w rozmowie z Małgorzatą Wołczyk o taktyce grup LGBT na przykładzie ich zachowań w Hiszpanii („Macie szczęście żyć w wolności”).

Na łamach „Do Rzeczy” również:

Kolejny odcinek podróżniczych przygód Wojciecha Cejrowskiego. Tym razem podróżnik wraca do Gujany. - Kiedy po zakończeniu wyprawy wyszedłem z dżungli, pierwsze kroki skierowałem do pewnej drewnianej stodoły. W tej stodole zaczynała się cywilizacja! Mieli generator, robili lód i miewali piwo! – zaczyna swoją opowieść.

- Z partią Hołowni przybędzie Polsce jeszcze jedna lewica – Tomasz Rowiński analizuje otoczenie Szymona Hołowni pod kątem ideologii, która łączyć ma powstającą partię.

- Największym przegranym zakończonych właśnie wyborów prezydenckich są media. Szczególnie te masowe – pisze Rafał A. Ziemkiewicz w tekście „Media mają narodowość”.

Łukasz Zboralski w tekście „Narkojazda” pisze o wypadkach w stolicy i analizuje polski problem z kierowcami pod wpływem narkotyków.

- Polonia może zadecydować o prezydenturze w USA – twierdzi prof. David Jackson, amerykański politolog w rozmowie z Piotrem Włoczykiem.

Łukasz Warzecha w tekście „Niewygodne 100 minut” pisze o manipulacjach dotyczących ekologii odnawialnych, które ujawniono w filmie wyprodukowanym przez Michaela Moora „Planeta ludzi”.

Teresa Stylińska przygląda się sprawie bizantyjskiej świątyni Hagia Sophia zamienianej w meczet w tekście „Droga do półksiężyca”.

- Polska powinna celować w coś więcej niż tylko ściąganie taniej siły roboczej. Narodowa strategia jako dokument na takie wyzwania nie odpowiada – Wojciech Golonka analizuje narodową strategię w tekście „Migracja: strategia sukcesu”.

Tomasz Zbigniew Zapert w tekście „Kryptonim rakieta” przypomina historię najlepszego polskiego tenisisty, który zdecydował się uciec z PRL.

Adam Zubek w tekście „Polska od spodu” przedstawia geologiczną historię obszarów, na których powstała Polska.

Ponadto w numerze „Do Rzeczy”: Dr Jarosław Szarek opowiada Maciejowi Pieczyńskiemu o problemach z postkomunistyczną spuścizną („Dekomunizacja to nasz obowiązek); Agnieszka Niewińska opisuje modę na nietypowe maseczki („Maseczki skrojone na miarę”); Piotr Gociek wspomina zmarłego kompozytora („Czarodziej Ennio”); Wiesław Chełminiak przypomina historię Natalie Wood („Kobieta za burtą”); Grzegorz Kondrasiuk o współczesnej sztuce („Teatr to przeżytek?”); Marcin Makowski o tym, jak pokolenie 30-latków odkryło podczas pandemii uroki życia domowego („Pokolenie domowe”); Jakub Wozinski rozmawia z wiceministrem finansów o tzw. estońskim CIT („Estoński silnik dla Polski”); Tomasz Cukiernik ocenia nowe regulacje UE („Prawo do naprawy”); Łukasz Majchrzyk pisze o fenomenie Michaela Jordana („Gwiazdy nie gasną”); Katarzyna Pinkosz rozmawia z wiceprezesem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego o psychice w dobie pandemii („Pandemia to nie tylko klęska”);

