"Musimy ułożyć sobie relacje z opozycją na nowo"

– Serdecznie gratuluję panu prezydentowi. Gratuluję też Rafałowi Trzaskowskiemu, bo stoczył bardzo wyrównany bój – komentował niepełne wyniki wyborów były wicepremier, lider Porozumienia Jarosław Gowin. – Szacunek dla wszystkich tych, którzy startowali w wyborach i podziękowania dla Polaków za rekordową frekwencję – dodał polityk.

Gowin podkreślił jednocześnie, że "prezydent Duda to zdecydowanie lepszy wybór dla Polski". – Jego reelekcja daje gwarancję 3 lat stabilności na szczytach władzy, a bardzo potrzebujemy tej stabilności – tłumaczył w rozmowie z Beatą Lubecką polityk.

Lider Porozumienia wyraził też nadzieję, że "wszyscy politycy ponad podziałami wykażą się odpowiedzialnością".

– Polacy zdali egzamin tak masowo idąc do lokali wyborczych. Teraz egzamin jest przed nami, politykami. Ja już wczoraj wieczorem mówiłem, że niezależnie od wyniku wyborów ja tych wyników nie będę kwestionował. Generalnie to były wybory demokratyczne, bezpieczne i wolne. Bardzo jestem dumny z tego, że sprzeciwiając się wobec majowego terminu, przyłożyłem rękę do takich właśnie wyborów – podkreślił polityk.

