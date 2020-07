Koalicja Obywatelska złoży protest wyborczy do Sądu Najwyższego

Zapowiedź złożenia protestu padła podczas dzisiejszej konferencji prasowej. Cezary Tomczyk oraz Barbara Nowacka z Koalicji Obywatelskiej, wskazywali, że podczas wyborów doszło również do innych incydentów m.in. nadmiarowej ilości kart i nieprawidłowości w protokołach. Jak zaznaczają jednak, każda sytuacja musi być rozpatrywana indywidualnie.

– Płyną do nas informacje z kurortów, że zabrakło kart i ludzie nie głosowali. To sygnały z północy kraju. Jeśli chodzi o głosowanie za granicą Polski to pakiety wróciły albo nie wróciły lub wróciły z błędami – stwierdził szef sztabu Rafała Trzaskowskiego.

Jak twierdzi Barbara Nowacka, skala nieprawidłowości jest ogromna. Dlatego też zapowiadany protest ma być poważna próbą pokazania systemowych nadużyć.

Politycy KO oskarżają również Telewizję Publiczną o manipulacje i nagonkę na Rafała Trzaskowskiego. – Dzisiaj z całą pewnością możemy powiedzieć, że wybory wygrał Jacek Kurski. Wszyscy, którzy przyczynili się do tego, jak wygląda TVP, powinni ponieść konsekwencje – dodał Cezary Tomczyk.

Czytaj także:

Stolik z Końskich trafił na wystawę