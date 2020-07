Sejm odrzucił wnioski o wotum nieufności wobec Ziobry i Kamińskiego

Sejm odrzucił wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec ministra spraw wewnętrznych i administracji Mariusza Kamińskiego. Za przyjęciem wniosku głosowało 216 posłów, 233 było przeciw, a 3 wstrzymało się od głosu.

– Minister Kamiński jest najlepszym ministrem w czasach III RP, który zapobiega korupcji, który w możliwie maksymalny sposób stara się odzyskać te zasoby, te pieniądze, które wpadły w ręce grup przestępczych – mówi premier z mówicy sejmowej.

Morawiecki przywołał konkretne przykłady: – Tak, w latach 2016-2019 to ponad 10 mld zł zabrane grupom przestępczym przez ABW. Ponad 3,5 mld zabrane przez CBA. To są służby podlegle panu ministrowi. Nie byłoby też tego sukcesu w ograniczeniu roli mafii VAT-owskich i przestępstw podatkowych związanych z mafiami VAT-owskimi. Tych przestępstw, przy których tak udajecie, ze patrzycie w ziemię w tym momencie, jak to mówię, ponieważ one was najbardziej bolą, bo to kilkadziesiąt miliardów złotych rocznie potwierdzonych przez KE, które spowodowało, że polityka społeczna jest na zupełnie innym poziomie. To też jest zasługa służb pana ministra Kamińskiego.

Izba odrzuciła także wniosek o wotum nieufności wobec ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Wniosek został złożony 10 czerwca przez posłów KO. Ich zdaniem działania ministra prowadzą do upolitycznienia wymiaru sprawiedliwości. Za przyjęciem wniosku głosowało 217 posłów, 232 było przeciw, a dwie osoby wstrzymały się od głosu.

Do zarzutów opozycji odniósł się Zbigniew Ziobro. Minister na konkretnych przykładach pokazywał różnice w sprawności działań prokuratury teraz i za czasów rządów koalicji PO-PSL.

– Sprawa Amber Gold. Od momentu kiedy wpłynęło pierwsze zawiadomienie do prokuratury za waszych czasów, do wszczęcia śledztwa minęło przeszło dwa lata. Przeszło 600 dni. A w tym czasie ludziom rozkradano majątek i dorobek całego życia. W tym czasie działy się ludzkie dramaty, w tym czasie niektórzy ludzie odbierali sobie życie, a prokuratura za waszych czasów, organa ścigania, ABW, policja, którą zawiadywaliście, jak działały? Co zrobiliście dla tych ludzi, jak pomogliście im? Gdzie była ta wasza wrażliwość, a gdzie profesjonalizm? Dwa lata od złożenia zawiadomienia wszczęcie śledztwa, a tutaj macie problem, że my wszczynamy następnego dnia. I to jest źle jak prokuratura następnego dnia robi postępowanie, a dobrze jak pod dwóch latach? Czego wy chcecie? Macie odrobinę honoru? To nie jest rzeka, to nie jest morze, to jest ocean hipokryzji, zakłamania i cynizmu. Wy potraficie wszędzie kłamać – stwierdził polityk.