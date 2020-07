Zaprzysiężenie Andrzeja Dudy. Podano szczegóły

Prezydent składa przysięgę wobec Zgromadzenia Narodowego. Ma na to siedem dni od dnia ogłoszenia uchwały Sądu Najwyższego o stwierdzeniu ważności wyborów w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej. Kadencja Andrzeja Dudy kończy się 6 sierpnia, więc do tego czasu musi dojść do zaprzysiężenia nowego prezydenta. Dziś marszałek Sejmu Elżbieta Witek wydała postanowienie w tej sprawie.

Wcześniej media informowały nieoficjalnie, że ze względu na sytuację epidemiczną zaprzysiężenie odbędzie się na Stadionie Narodowym w Warszawie.

W poniedziałek Państwowa Komisja Wyborcza poinformowała o wynikach II tury głosowania, która odbyła się 12 lipca. Andrzej Duda uzyskał 51,03 proc. głosów, a Rafał Trzaskowski - 48,97 proc. Frekwencja wyniosła 68,18 proc.

