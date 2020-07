Podlasie: We wrześniu rusza pierwsza licealna klasa o profilu disco polo

Żakowski ostro o opozycji: Musi wziąć na klatę odpowiedzialność

"Przegrane wybory to przegrane wybory. Kropka. Jaki jest przeciwnik, wiadomo było od początku. Jak się nie miało pewności wygranej, to trzeba było się zgodzić na propozycję Gowina, by zrobić wybory za dwa lata" – pisze Jacek Żakowski w...