"Złożymy zażalenie na decyzje sądu". Obrońca Nowaka zabiera głos

Ziemkiewicz: To przekroczyło wszystkie granice propagandowego zbydlęcenia

Jacek Kurski mi ni brat ni swat, tym bardziej jego syn, ale to, co od wczoraj wyprawia GW i sekundujący jej Newsweek.pl przekroczyło wszystkie granice propagandowego zbydlęcenia – ocenił publicysta tygodnika "Do Rzeczy" Rafał Ziemkiewicz.