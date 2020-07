"Drogi Borysie!". Hołownia odpowiedział szefowi PO

"Kilkanaście tygodni po tym, jak ogłosiłem powstanie ruchu obywatelskiego, a parę po tym jak zapowiedziałem (na konferencji prasowej w naszym wyborczym biurze na Nowym Świecie), że będziemy m.in. składali obywatelskie inicjatywy ustawodawcze i uchwałodawcze, zbierali pod nimi podpisy – jedna z wielkich polskich partii ogłosiła, że system partyjny jest niewydolny. Więc tworzy ruch obywatelski. Będzie składała obywatelskie projekty, i zbierała pod nimi podpisy" – pisze Szymon Hołownia. "Teraz szef tejże partii Borys Budka ogłasza w TVN24, że skoro potrzeba nowej formuły, to ta ich będzie miała trzy filary: think tank, ruch obywatelski i partię. Oraz że chciałaby współpracować z nami" – dodaje były prezenter TVN.

Hołownia postanowił odpowiedzieć Budce publicznie: "Drogi Borysie! Taka współpraca zawsze jest możliwa, gdy znajdziemy tematy, w których będzie nam po drodze! Chętnie też podzielimy się z Wami naszymi doświadczeniami w budowaniu ruchu obywatelskiego. A mamy większe, bo nasz ruch tworzy już kilkanaście tysięcy aktywistów, nawet na poziomie powiatów. Teraz Stowarzyszenie Polska 2050 rejestruje się w KRS, a za parę dni zaprezentuje szczegółowy program działań na najbliższe miesiące. Po koleżeńsku i dla wspólnego dobra (im więcej dobrych rozwiązań w przestrzeni publicznej - tym dla Polski lepiej) podpowiemy Wam też jak stworzyć nowoczesny think tank (nasz będzie się nazywał Strategie 2050). Bo też jesteśmy bardzo zaawansowani w konkretnych pracach, a to bardzo nieprosta sprawa".

"Słowem: dzwoń, pisz. Do Platformy i jej emanacji - dziękujemy, nie wstąpimy, ale zawsze zainspirujemy, pomożemy, podzielimy się doświadczeniem. My, w Polsce 2050, mamy tysiące wspaniałych ludzi. A to skarb. A jak ktoś ma skarb, nie powinien budować wyższego muru, a dłuższy stół. Czy ktoś przyjdzie z lewej, czy z prawej - nakarmimy. Bo na tym polega naprawdę obywatelska polityka" – konkluduje Szymon Hołownia.

