Warszawa: Niewybuch na budowie II linii metra. Ewakuacja 1500 osób

Prof. Horban: Wirus zostanie z nami na długo. Trzeba się przed nim bronić, a nie uciekać

– Nie powinniśmy martwić się kolejnym lockdownem, bo póki co, nic nie wskazuje na to, że do niego dojdzie. Koronawirus jest z nami jakiś czas, więc umiemy z nim walczyć. Oczywiście nie wiemy jeszcze wszystkiego, ale dajemy sobie radę w...