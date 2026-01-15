Eksplozja przy pomniku Bandery we Lwowie. Jest nagranie

O eksplozji, do której doszło w czwartkowy poranek w centrum Lwowa poinformował za pośrednictwem mediów społecznościowych mer miasta Andrij Sadowy.

Atak Rosji na Ukrainę: Dron uderzył przy pomniku Bandery we Lwowie

"Wrogi dron spadł na plac zabaw dla dzieci w pobliżu pomnika Bandery. Według wstępnych danych nie ma ofiar" – napisał na Telegramie mer Lwowa. Z przekazanych przez niego informacji wynika, że fala uderzeniowa lekko musnęła traktorzystę, który odśnieżał okolicę, ale – jak podkreślił – "nic mu się nie stało".

W wyniku eksplozji ucierpiały zaś gmach politechniki i budynki mieszkalne, w których pękły szyby.

Całe zdarzenie zostało zarejestrowane przez kamery monitoringu. Nagle na nagraniu pojawia się kula ognia. Widać także, że w chwili eksplozji w okolicy znajdowały się co najmniej dowie osoby.

Głos w sprawie zabrał na platformie X europoseł Prawa i Sprawiedliwości Michał Dworczyk. Polityk przekazał, że w następstwie wybuchu ucierpiał również kościół św. Elżbiety. Na potwierdzenie swoich słów załączył nagranie.

Pomnik Bandery we Lwowie

Przypomnijmy, że pomnik Stepana Bandery we Lwowie znajduje się na placu Kropiwnickiego we Lwowie, w pobliżu dawnego kościoła św. Elżbiety. Projekt monumentu został zatwierdzony po siedmiu konkursach w 2002 roku, a jego budowę rozpoczęto pod koniec 2003 roku. Oficjalne odsłonięcie odbyło się 14 października 2007 roku, w 65. rocznicę powstania Ukraińskiej Armii Powstańczej (UPA).

Sam Bandera z kolei to jeden z przywódców Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów, terrorysta. Współtworzona i kierowana przez niego od 1940 roku frakcja OUN-B jest odpowiedzialna za ludobójstwo dokonane w latach 1939-1945 na polskiej ludności cywilnej na Wołyniu i w województwach lwowskim, tarnopolskim i stanisławowskim.

