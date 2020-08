Media: Posiedzenie Senatu przesunięte z powodu koronawirusa

"Zaplanowane na przyszły tydzień posiedzenie Senatu zostało przesunięte na 11-13 sierpnia – poinformował marszałek Tomasz Grodzki" – informuje Radio ZET.

Jak podaje serwis, powodem przesunięcia daty posiedzenia jest choroba jednego z senatorów – polityka Koalicji Polskiej-PSL Jana Filipa Libickiego.

Pierwotnie posiedzenie Senatu miało odbyć się w dniach 4-7 sierpnia.

Senator Libicki w szpitalu

W sobotę wieczorem senator z ramienia PSL Jan Filip Libicki podzielił się na Twitterze niepokojąca informacją. Polityk poinformował, że ma koronawirusa.

"Uwaga! Ważna wiadomość! Mam koronawirusa. Oczywiście podam tych których spotkałem w zeszłym tygodniu do Sanepidu. Gdybym o kimś zapomniał proszę, by sam zrobi test" – napisał na Twitterze polityk w sobotę wieczorem.

Jak informuje dzisiaj serwis Wirtualna Polska, polityk obecnie znajduje się w szpitalu. – W czwartek wracałem samochodem z Senatu do domu. Było gorąco, więc włączyłem klimatyzację. Po powrocie do domu poczułem początki przeziębienia. Pomyślałem, że to przez klimatyzację. Pojawiła się jednak gorączka, której nie były w stanie zbić leki. Skojarzyłem, że to jeden z objawów koronawirusa i w sobotę o 10:00 pojechałem do szpitala jednoimiennego w Poznaniu – opowiedział polityk w rozmowie z Wp.pl.

Testy potwierdziły, że polityk ma koronawirusa i zostanie zatrzymany w szpitalu. – Lekarze mówią, że trochę tu poleżę. Dostaję leki i czuję się, jakbym miał początki grypy – opisuje Libicki w rozmowie z Wp.pl.