Nowe świadczenia dla bohaterów opozycji czasów PRL. Premier: Zaczynamy spłacać dług

Osoby represjonowane, których emerytura lub renta nie przekraczają 2400 złotych, otrzymają specjalne świadczenie wyrównawcze. Według szacunków urzędników spośród kilkunastu tysięcy osób, którym Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych potwierdził status działacza opozycji lub osoby represjonowanej z powodów politycznych, kilka tysięcy otrzymuje świadczenia niższe niż 2400 złotych. Teraz ma się to zmienić.

– Bez ich poświęcenia nie byłoby tej Polski, którą znamy i w której obecnie żyjemy. To nasi bohaterowie. Przygotowane przez nas świadczenie wyrównawcze to wyraz uznania dla wielkich postaci opozycji antykomunistycznej. Wreszcie możemy zacząć spłacać dług, jaki wobec nich mamy. Dług, którego jednak nie sposób spłacić do końca – powiedział premier Mateusz Morawiecki w Gdańsku.

Nowe rozwiązania prawne będą dotyczyły osób, które walczyły o niepodległość i suwerenność Polski w latach 1956 – 1989. Oprócz świadczenia pieniężnego będą one mogły skorzystać z innych rozwiązań przygotowanych w nowelizacji. Chodzi tu w szczególności o zniżki na bilety komunikacji miejskiej i PKP oraz o możliwość zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego osób, które takiemu ubezpieczeniu nie podlegają bądź nie pobierają renty lub emerytury. Zgłoszenia będzie dokonywał Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Warto także wspomnieć, że osoby działające w opozycji antykomunistycznej zostały 3 lata temu zrównane w uprawnieniach z weteranami walk o niepodległość z lat 1939-1956.

Czytaj także:

"Wolę żyć jak dobry człowiek". Córka Magdy Gessler nie ochrzci dzieckaCzytaj także:

Mosbacher gani polskiego dziennikarza na Twitterze. Poszło o 5G i kontrakty z Chinami