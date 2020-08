Zachowawczo w kwestii JUST Act 447

W połowie 2019 r. zanosiło się na to, że temat bezspadkowego mienia żydowskiego, w Polsce obecny jako kwestia amerykańskiej ustawy 447 (Justice for Uncompensated Survivors Today Act z 2017 r., podpisana przez prezydenta Trumpa w roku 2018), będzie miał wpływ na wybory parlamentarne jesienią. Właśnie bowiem jesienią ubiegłego roku Departament Stanu USA powinien był – zgodnie z założeniami ustawy – przekazać Kongresowi raport z tego, jak realizowane są założenia deklaracji terezińskiej z 2009 r. przez jej sygnatariuszy (deklaracja dotyczy kwestii szeroko pojętego zadośćuczynienia ofiarom Holokaustu). Kto wie, gdyby tak się stało, być może Konfederacja miałaby dzisiaj w Sejmie więcej niż 11 posłów, bo dla tej formacji był i nadal jest to temat istotny.