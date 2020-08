Hołownia ostro: To akt głupoty politycznej w najczystszym wydaniu

Posłowie przegłosowali wczoraj ustawę dot. wzrostu wynagrodzeń dla parlamentarzystów i samorządowców. Za tymi rozwiązaniami głosowało 386 posłów, przeciw było 33, zaś 15 wstrzymało się. Ustawę poparła nie tylko Zjednoczona Prawica, ale również większość opozycji. W myśl proponowanych zmian, poseł lub senator miałby zarobić 0,63 pensji podstawowej sędziego Sądu Najwyższego. Oznacza to, że będzie mógł liczyć nawet na 12,6 tys. zł brutto plus diety. Dla posłów będzie to podwyżka wnagrodzenia o ponad 40 proc. w stosunku do obecnych zarobków.

Do sprawy odniósł się dziś były kandydat na prezydenta Szymon Hołownia. "Nie znajduję słów na to, co stało się wczoraj w Polskim sejmie. Ale spróbuję znaleźć właściwe, najmniej ciężkie: był to akt bezczelności, chciwości i głupoty politycznej w najczystszym wydaniu" – ocenił.

Jak podkreślił, należy powiedzieć jasno to, co miliony Polek i Polaków uważają o tym, co wczoraj wydarzyło się w Sejmie. "To dowód na to, że jeśli chodzi o pieniądze, to PiS i PO są gotowe zawrzeć każdy układ ponad głowami obywateli" – wskazał.







