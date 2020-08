Warszawa: Kwarantanna w akademiku po wykryciu zakażenia u studenta

Romanowski: Dymisje Szumowskiego i Czaputowicza zaskoczyły mnie

Marcin Romanowski w rozmowie z Antonim Trzmielem na antenie Polskiego Radia 24 przedstawił najbliższe działania związane z zaplanowaną na jesień rekonstrukcją rządu. – Byłoby dobrze, by do końca sierpnia wszystko ustalić, choć to chyba...