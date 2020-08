Czarnek: Nikt tutaj nikogo nie odczłowiecza

Polityk stwierdził, że ideologia LGBT wyrasta z korzenia marksistowskiego, z którego wyrosły również komunizm bolszewicki oraz nazizm. Jednocześnie podkreślił, że czym innym jest ideologia a osoby LGBT.

– Nikt tutaj nikogo nie odczłowiecza. Nikt nie walczy z jakimkolwiek człowiekiem. To ludzie, którzy chcą na siłę wprowadzać ideologię, która jest aspołeczna i ideologię, która jest antychrześcijańska, antyreligijna i ideologia, która idzie w ogóle w poprzek rozwojowi rodziny, no to po prostu przed tym się trzeba bronić – stwierdził poseł PiS.

Polityk zarzucił również, że ten temat jest sztucznie nagłaśniany przez skrajnie lewicowe środowiska. – Kto wywołuje te dyskusje, kto je ożywia? No tylko i wyłącznie ci, którzy chodzą w jakichś czajnikach na głowie i odprawiają pseudo msze święte, które żeński organ płciowy prowadzą jak na procesji Bożego Ciała albo Matką Bożą chodzą w aureoli tęczowej chodzą na Jasną Górę, albo ci, którzy obrzydliwie przeszkadzają klepiąc się po genitaliach w marszu Powstania Warszawskiego – mówił Czarnek.

