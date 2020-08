Koronawirus w DPS-ach w Małopolsce. Zakażonych 187 podopiecznych

"We wszystkich placówkach mieszkańcy mają zapewnioną opiekę, wyżywienie i środki ochrony indywidualnej" – poinformował Wydział Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, który monitoruje sytuację.

Zakażenie wirusem SARS-CoV-2 potwierdzono w Domu Opieki "Jestem" w Grobli, w Rodzinnym Domu Seniora "Słoneczna jesień" w Brzeszczach oraz w domach pomocy społecznej w Sieradzy, Nowym Sączu i w Klęczanach.

W DPS-ie w Nowym Sączu zakażenie wykryto, gdy jeden z pensjonariuszy szedł na planowany wcześniej zabieg w szpitalu. Wykonane w ubiegłym tygodniu testy potwierdziły COVID-19 u 86 osób: 70 podopiecznych, z których 22 ze względu na choroby współistniejące wymagało hospitalizacji, oraz u 16 osób z personelu, które przebywają w izolacji domowej.

"Sytuacja jest opanowana. Zdrowi pensjonariusze są oddzieleni od zakażonych, nie musimy w tej chwili angażować do opieki nad osobami przebywającymi w placówce wolontariuszy, niemniej prowadzimy rejestrację osób chętnych do pracy na zasadzie wolontariatu, żeby w razie potrzeby wzmocniły one personel DPS. Mamy też wystarczającą ilość środków ochronnych" – powiedział PAP Mariusz Smoleń z Urzędu Miasta Nowego Sącza.

W poniedziałek przeprowadzono ponowne testy wśród pracowników sądeckiego DPS-u, ale wyniki nie są jeszcze znane.

W lipcu zakażenie koronawirusem wykryto u ponad 100 podopiecznych i ok. 20 osób z personelu Domu Opieki "Jestem" w Grobli, przeznaczonego dla osób niepełnosprawnych, przewlekle chorych i osób w podeszłym wieku.

Jak poinformował we wtorek przedstawiciel ośrodka dr Krystian Dudek zgodnie z danymi otrzymanymi z sanepidu w Grobli jest już 43 ozdrowieńców: 21 podopiecznych i 22 pracowników.

"64 osoby są nadal leczone, z czego 43 przebywają w ośrodku, a 21 w szpitalu. Spora część z tych osób badana była już testami i miała wyniki ujemne, niemniej za ozdrowieńca można uznać osobę, która ma dwa negatywne testy wykonane po sobie. Testy realizowane są na bieżąco 2-3 razy w tygodniu" – powiedział dr Dudek.

Dodał, że zdarzają się też przypadki, że osoby czujące się dobrze raz otrzymują wynik pozytywny, a raz negatywny, dlatego zgodnie z zaleceniami służb są nadal izolowane. W ciągu ostatnich dziewięciu dni w ośrodku zmarła jedna osoba, a w szpitalu dwie, w sumie ośrodek informuje o 17 zgonach z powodu COVID-19. Jak zaznacza dr Dudek, przebywają w nim osoby w bardzo zaawansowanym wieku, często będące w ciężkim stanie, z innymi chorobami w zaawansowanym stadium.

We wtorek badania laboratoryjne potwierdziły zakażenie koronawirusem u kolejnych 141 mieszkańców Małopolski. Od początku pandemii COVID-19 zostało potwierdzone u 6 638 osób w regionie. Zmarło 113 osób. Obecnie hospitalizowane są 334 osoby, a na kwarantannie przebywa 11 381 osób.

Czytaj także:

Rząd rezygnuje ze swoich planów. Zakaz lotów do kolejnych krajów dopiero od 1 wrześniaCzytaj także:

RMF FM: Będą nowe ograniczenia. Rząd zdecyduje o zmianachCzytaj także:

"Dowody na skuteczność takiej terapii są nikłe". WHO sceptycznie o kuracji stosowanej w USA